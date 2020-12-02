المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الشباب والاتحاد في البطولة العربية 2020 “كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

الشباب والاتحاد:

ومن المقرر أن يلعب الشباب والاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية 2020.

وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الاثنين الموافق 4 يناير المقبل.

مشوار الفريقين في البطولة العربية:

وكشف حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع “تويتر”، عن مشوار الشباب والاتحاد في البطولة العربية 2020، حيث بدأ الليوث مشواره بالفوز خارج أرضه في دور الـ32 على شبيبة الساورة بنتيجة 3/ 1، وفاز في الرياض بثنائية نظيفة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على شباب الأردن بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1/ 1 في لقاء الإياب، قبل أن يكتسح الشرطة العراقي بسداسية نظيفة في دور الـ8، وكرر فوزه إيابًا بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، بدأ مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في البطولة العربية 2020 بالفوز في ملعبه على العهد اللبناني بثلاثية دون رد، قبل أن يتعادلا سلبيًّا في مباراة الإياب.

وتغلب الاتحاد خارج ملعبه على الوصل الإماراتي بنتيجة 2/ 1 ضمن منافسات دور الـ16، وفاز إيابًا بهدفين نظيفين، وتعادل العميد ضد أولمبيك آسفي المغربي بنتيجة 1/ 1 في ذهاب دور الـ8، قبل أن يفوز بهدف دون رد في مباراة الإياب.

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