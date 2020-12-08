مصابو النصر يواصلون التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المصابين، مساء اليوم الثلاثاء، برامجهم العلاجية والتأهيلية في مقر النادي، وذلك وفقًا للبرامج المعدة لهم مسبقًا.

تأهيل مصابي النصر:

واستمر خالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيز في الجري حول الملعب، وواصل الثنائي عبدالفتاح عسيري وفراس البريكان في أداء برامجهم التأهيلية، فيما يستكمل عبدالمجيد الصليهم برنامجه العلاجي.

وكان نادي النصر قد أصدر بيانًا رسميًّا قبل يومين كشف من خلاله تفاصيل الإصابات التي يُعاني منها خماسي الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غياب كل منهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يبدأ الاستعداد للأهلي غدًا:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيبدأ، مساء يوم غد الأربعاء، الاستعداد لمواجهة نظيره الأهلي، بعد نهاية الراحة التي منحها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا للاعبين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع العالمي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

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