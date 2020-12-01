مصر: امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكل الطلاب

المواطن - القاهرة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في مصر، عن أن امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل.

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرد بشكل غير مباشر على طريقته الخاصة على شائعة قيامه بتقديم استقالته من منصب وزير التربية والتعليم التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها: “امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل”.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيًّا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيًّا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات؛ وذلك توخيًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقال وزير التربية والتعليم: “أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليًّا، وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله”.

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