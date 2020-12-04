مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ووفاة 19 حالة جديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 117156 حالةً من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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