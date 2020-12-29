مصر تعتمد اللقاح الصيني والإعلان رسميًّا خلال ساعات

المواطن - متابعة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، أمس الاثنين، أنه تم اعتماد اللقاح الصيني في مصر، وسيعلن ذلك رسميًّا خلال ساعات.

وكشفت عن خطة للحكومة لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل، كما أعلنت في لقاء مع قناة “العربية”، عن وجود موقع إلكتروني للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح.

وتوقعت الوزيرة المصرية أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، مشيرةً إلى أن الأعداد المعلنة رسميًّا لا تعكس الحقيقة على الأرض، وهذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما يُعلن رسميًّا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الأحد الماضي: إنها سجلت 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة، ارتفاعًا من 1189 إصابة و43 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 132,541 حالة، من ضمنهم 110,015 حالة تم شفاؤها، و7,405 حالات وفاة”.

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