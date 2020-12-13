مصير فلادان مع الأهلي بعد هزيمة النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش في تحقيق نتيجة إيجابية لـ الأهلي أمام النصر أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث صعد الراقي إلى الوصافة.

وأصبح مصير المدرب فلادان مؤمّنًا في الأهلي، بعد الفوز على العالمي، كما أن إدارة الراقي لن تُفرط فيه من أجل تدريب المنتخب الصربي بعد أن ارتبط اسمه بتدريب منتخب بلاده وفقًا لـ صحيفة republika الصربية.

الفوز على النصر يحمي فلادان من الإقالة

وكان المدرب فلادان مُهددًا بالإقالة قبل مباراة العالمي، ولكن بعد الانتصار على أصفر العاصمة أمس، أصبح مصيره مضمونًا مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، طالبت جماهير العالمي بـ إقالة فيتوريا خاصة أنها لم تعد تطيق وجوده، بسبب استمرار معاناة العالمي في بطولة الدوري وتعرضه للهزيمة السادسة منذ انطلاق الموسم الحالي.

شرط المدرب المرشح للموافقة على تدريب العالمي

وقالت صحيفة Gigi Sport الرومانية إن المدرب الروماني دان بيترسكو المدير الفني السابق لنادي كلوج الروماني وهو المدرب المحتمل لقيادة العالمي يقضي فترة إجازة حاليًا قبل إعطاء قرار نهائي بشأن تدريب العالمي.

واشترط المدرب الروماني قضاء الإجازة بالكامل قبل أن يُعطي قراره النهائي حول تدريب أصفر العاصمة.

وأضافت الصحيفة أن مدرب كلوج السابق يقضي إجازته حاليًا في مدينة دبي بـ الإمارات.

ويحتل النصر حاليًا المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 4 نقاط من ثماني مباريات في بطولة دوري المحترفين.

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