مطالبة بتغيير مخرجي المباريات بعد غضب رئيس النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى صفوان السويكت رئيس النصر، غضبه خلال تصريحات تلفزيونية من أداء وطريقة عمل مخرجي المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول الإعلامي بقناة 22 الفضائية بتغيير مخرجي المباريات استجابة لـ طلب صفوان السويكت حيث قال مغردًا: ” من وجهة نظري المتواضعة الحل لمشكلة الأندية المتعثرة بسيطة، وهو تغيير مخرجي المباراة، الموضوع مرة بسيط”.

رئيس النصر يكشف واقعة حول طريقة عمل المخرجين

وكان السويكت علق قائلًا حول أداء مخرجي المباريات لـ برنامج “كووورة”: “هناك ملايين أُنفقت على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس من المعقول أن يشهد هذا الكم من الأخطاء، ومشكلتي هي مع ناقل المباراة، لدرجة أن المدرب روي فيتوريا في مرة طلب من ناقل المباراة عرض بعض اللقطات المؤثرة لصالح الفريق، فقال إن البث انقطع لأسباب فنية”.

العالمي في المركز قبل الأخير

وكانت أول 7 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2020/2021، شهدت مفاجآت بالجملة أبرزها تواجد النصر وصيف النسخة الماضية من الدوري، بالمركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع الاتفاق بالجولة السابعة.

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