معادن توقع اتفاقية لتزويد الأسمدة الفوسفاتية لبنغلادش

المواطن - واس

وقعت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، اتفاقية مع شركة التنمية الزراعية البنغلادشية، لتزويدها بالأسمدة الفوسفاتية التي تنتجها معادن.

وستعمل معادن بموجب الاتفاقية التي تم تجديدها للعام 2021م، على توريد سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم إلى شركة التنمية الزراعية البنغلادشية.

وقال الرئيس التنفيذي لمعادن المهندس مساعد بن سليمان العوهلي: “يسعدنا في معادن توطيد الشراكة التي تجمعنا بشركة التنمية الزراعية البنغلادشية لتزويد الصناعة الزراعية في بنغلاديش بمنتجاتنا من الأسمدة التي يحتاجها المزارعون المحليون، وهذا تأكيد لتعزيز الفائدة التي يجنونها من محاصيلهم، حيث ستسهم هذه الاتفاقية الجديدة بدور محوري بارز في تحسين مردود المحاصيل والإسهام في ضمان مصدر ثابت ومستقر للإمدادات الغذائية”.

وأوضح أن معادن تسهم بدور أساسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز دور المملكة في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي وزيادة الصادرات غير النفطية، كما أنه بوجود احتياطيات الفوسفات الطبيعي في شمال المملكة، وكذلك لقرب موقعها الجغرافي من الأسواق الواعدة في جنوب آسيا وشرق أفريقيا، يمنحهم في معادن مركزاً استراتيجياً قوياً لتلبية الطلب المتنامي عالمياً على منتجات الأسمدة، مشيراً إلى أن معادن تتطلع بحلول عام 2025م للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 9 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

مما يذكر، أن قطاع الفوسفات في معادن يضم ثلاثة مشاريع كبيرة في المملكة هي: المجمع الصناعي التكاملي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، والمجمع الصناعي التكاملي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مدينة رأس الخير الصناعية، ومشروع المجمع الصناعي التكاملي الثالث لإنتاج لأسمدة الفوسفاتية “فوسفات-3” الذي هو قيد الإنشاء.

وكانت معادن قد قامت في العام 2019م بتوسعة نطاق أعمالها في قطاع الأسمدة الفوسفاتية في أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى من خلال الاستحواذ على مجموعة ميريديان الأفريقية المتخصصة في توزيع الأسمدة، مما حقق لمعادن توفير منتجاتها بشكل أسرع وأكثر كفاءة لعملائها في القارة الإفريقية.

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