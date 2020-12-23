معلمة صينية تتعامل بوحشية مع أحد الأطفال وتلقيه على الأرض بقسوة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفادت وسائل إعلام محلية أن أمًّا في الصين أصيبت بالرعب لرؤية ابنها يُمْسَك بوحشية ويلقَى به على الأرض؛ بسبب أنه يلعب داخل الفصل.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اكتشفت السيدة فو، الحادث أثناء مشاهدة اللقطات الأمنية في روضة الأطفال في شمال غرب مدينة شيان الصينية بعد أن أخبرتها الحضانة بإصابة ابنها.

تصرف غير لائق:

وقال بيان رسمي اليوم: إن معلمة ، التي تعرف باسم هو، تخضع للتحقيق من قبل الشرطة بعد أن أبلغت الأسرة السلطات.

وقالت فو للصحفيين: إن روضة الأطفال أبلغتها بإصابة ابنها، وعندما وصلت إلى الحضانة، أصيب السيدة بالصدمة عندما وجدت جرحًا كبيرًا تحت ذقن طفلها الصغير.

وتم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى وخضع لثماني غرز لعلاج الإصابة، لكن طاقم الحضانة أصر على أن التلميذ سقط عن طريق الخطأ بعد أن كان يلعب بالكرسي في الفصل، وبعد مطالبتهم بفحص الكاميرا الأمنية، شعرت السيدة فو بالذهول لاكتشاف ما حدث.

وبعد انتشار الواقعة، أكدت سلطات التعليم المحلية الواقعة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السيدة لجأت لأسلوب تأديبي غير لائق.

وتخضع الآن المعلمة الصينية للتحقيق من قبل الشرطة التي ستصدر عقوبة وفقًا للقوانين.

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