معين عبدالملك: أمام الحكومة الجديدة مهام حقيقية على رأسها إنهاء الانقلاب

المواطن - الرياض

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أن إعلان حكومة الكفاءات السياسية تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادة في السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.

وقال عبدالملك في تغريدات له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة: إن هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

مسؤوليات تاريخية:

وأضاف أن الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات.

وتابع: أن ثقة الحكومة عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية والدول الشقيقة والصديقة.. وتكاتف القوى السياسية والاجتماعية وأبناء الشعب ووقوفهم مع الحكومة يشكل ضمان لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل.

حكومة جديدة:

وأعلن التلفزيون اليمني عن تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة معين عبدالملك.

وبحسب ما ذكر التلفزيون اليمني، سيكون محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، وأحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، فيما تم تعيين اللواء الركن إبراهيم حيدان وزيرًا للداخلية اليمنية.

وجاء الإعلان عن الحكومة اليمنية بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

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