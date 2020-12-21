مع الانقلاب الشتوي احرصوا على تناول شوربة العدس

المواطن - محمد داوود- جدة

دعا استشاري التغذية الدكتور ماجد عصام، ربات البيوت إلى الاهتمام بإعداد شوربة العدس تزامنًا مع دخول موسم البرد، موضحًا أن هذه الشوربة تعمل على منح الجسم الطاقة اللازمة لمواجهة البرودة الخارجية.

غنية بالمعادن والفيتامينات

وقال عصام في تصريحات لـ”المواطن“، إن شوربة العدس من أهم الشوربات التي تهتم معظم الأسر على إعدادها في الشتاء لكونها تمنح الجسم الشعور بالدفء وسهلة الهضم على المعدة وفيها قيمة غذائية عالية ، ومن الممكن تقديمها كطبق رئيسي مع الدجاج، كما أن هذه الشوربة غنية بالعديد من المعادن والفيتامينات، كما أنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، فالعدس يعد من أهم أنواع البقوليات التي تحتوي على البروتينات والحديد بنسبة عالية، بالإضافة إلى دوره الفعال في مد الجسم بالألياف التي يحتاجها.

مرة واحدة أسبوعيًا

وبين أن شوربة العدس هي أسهل أنواع الشوربات في التحضير فهي تتميز بمكوناتها البسيطة، ومن الممكن إعدادها بأكثر من طريقة مثلاً بإضافة قطع الدجاج أو اللحم ومن الممكن إضافة قطع البليلة ، ويجب تناول هذه الشوربة على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا لفوائده المتعددة على صحة الجسم.

تجنب مشكلة الحموضة

وأكد على ضرورة تزويد الأطفال بهذه الشوربة لفوائدها على أجسامهم ، مع ضرورة أن يتم تناوله قبل الأكل وبعدها تناول الطبق الرئيسي ، مع تجنب تناول أي مشروبات غازية مع شوربة العدس وخصوصًا من قبل الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي حتى لا يحدث لديهم مشكلة الحموضة ، فلابد من ترك فاصل زمني بين شوربة العدس والمشروبات الغازية أو مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة.

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