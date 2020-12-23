مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن مصير عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب السوري عمر السومة بالرحيل عن النادي الأهلي، ؛وذلك بسبب المشاكل الإدارية التي يمر بها الراقي مؤخرًا.

نبيل العبودي : اسم عمر السومه مرتبط بالأهلي .. والتجديد معه مسألة وقت.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/5sDMmnGn1m — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 23, 2020

وقالت تقارير صحافية: إن الأهلي المصري والهلال والنصر يفكرون في ضم السومة خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

تجديد عقد عمر السومة مجرد مسالة وقت:

وأكد الناقد الرياضي نبيل العبودي الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية أن السومة سيكون مستمرًّا مع الأهلي والتجديد معه مجرد مسألة وقت.

وأضاف العبودي أنه من الطبيعي هبوط أداء السومة في آخر موسمين مع الراقي؛ لعدم وجود صانع ألعاب جيد معه كما هو الحال في الهلال والنصر.

وفي وقت سابق، ارتبط اسم المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك المصري باسم الأهلي السعودي للانضمام إلى الأخير ليكون بديل عمر السومة في حال رحل الأخير.

مهاجم الزمالك بديل السومة:

وفكر الراقي في ضم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك الذي يقدم مستويات جيدة مع فريقه بالفترة الأخيرة وفقًا لـ“سعودي سبورت”، حيث ترى إدارة الأهلي أنه البديل الأنسب لـ السومة.

وكان مصطفى محمد سجل 11 هدفًا لـ الزمالك في الدوري المصري موسم 2019/ 2020، كما تُوج مع الفريق الأبيض بألقاب السوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر عن موسم 2018/ 2019.

كما فاز مصطفى محمد بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة مع منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة، حيث نجح منتخب مصر في التأهل لـ أولمبياد طوكيو التي تُقام في يوليو المقبل.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن الأهلي على استعداد لدفع 3 ملايين دولار مقابل ضم مصطفى محمد من نادي الزمالك، خاصة أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا يرغب في الاحتراف الخارجي.

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