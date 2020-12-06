مفاجأة سارة لـ كاريلي قبل لقاء الوحدة والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد، خبرًا سارًا وذلك قبل مباراة الوحدة والاتحاد اليوم الأحد بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلم كاريلي بـ جاهزية اللاعب المغربي كريم الأحمدي الذي عاد لتدريبات الاتحاد بعد أن تعافى من فيروس كورونا المستجد وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”، حيث سيكون قرار إشراكه بيد المدرب البرازيلي.

وكان الأحمدي شارك في تدريبات العميد أمس السبت بصورة طبيعية، ليتم التأكد من جاهزيته لواجهة الوحدة.

موعد مباراة الوحدة والاتحاد

وستنطلق مباراة الوحدة ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وكان نادي الاتحاد فاز على فريق القادسية بهدف دون رد بالجولة السادسة، بينما فاز فريق الوحدة على الباطن بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السادسة.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مواجهة اليوم

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد تسع نقاط، بينما يتواجد نادي الوحدة بالمركز الـ14 برصيد ست نقاط.

وقبل مباراة الوحدة والاتحاد، كان العميد تعادل مع نادي الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ4 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

شارك الخبر