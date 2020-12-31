مفاجأة مُدوية من النصر حول حقيقة إدانة المدرب المؤقت لـ فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر، حقيقة تصريحات المدرب الكرواتي ألين هورفات المدرب المؤقت للفريق الكروي الأول عن إدانته للمدرب البرتغالي روي فيتوريا المدرب السابق للعالمي؛ بسبب الحالة النفسية التي كان فيها لاعبي العالمي.

مدير المركز الإعلامي بالعالمي يُبرئ هورفات:

وكتب عبدالرحمن الشهري مدير المركز الإعلامي في العالمي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مساء الخير، ردًّا على بعض الاستفسارات، لم يتحدث المدير الفني للفريق الأول، الكرواتي ألين هورفات بأي حديث صحفي، وما نُشر في إحدى الصحف الكرواتية غير صحيح تمامًا”.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة Novilist تصريحات لـ هورفات التي جاءت كالتالي: “بعد هذه السنوات الطويلة في العمل داخل كرواتيا والعالم العربي، أعتقد أنني جاهز لهذا التحدي الأكبر”.

وتابع المدرب الكرواتي تصريحاته قائلًا: “النصر هو أكبر نادٍ في الوطن العربي من حيث عدد المشجعين، ومدهش مدى حب الناس للنادي والمطلوب منا أن نرد الجميل بالنتائج والألقاب”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تحليل عميق لمعرفة أسباب الفشل الذي لحق بالفريق، ولا نعرف ما الذي فعله الطاقم التدريبي السابق مع هؤلاء اللاعبين، لكن الانطباع الأول أنهم في حالة بدنية ونفسية سيئة”.

هورفات يحدد هدفه مع النصر:

وشدد هورفات على أن المنافسة مع الهلال أصبحت غير منطقية، وقال: “الأمر المهم حاليًّا هو تحقيق الاستقرار وتقديم النتائج الجيدة التي تدفعنا خطوة في سلم الترتيب، لكن من غير الواقعي التفكير في منافسة الهلال بوجود هذا الفارق الكبير من النقاط.”

وواصل: “أنا متفائل بما تبقى من الموسم، وسنقاتل لتحسين مركزنا وتحقيق بطولتي السوبر وكأس الملك، لم نناقش مدة العقد مع الإدارة لكن الرئيس قال أمام اللاعبين إني لست مدربًا مؤقتًا، ولكن شخص سيتم الاعتماد عليه لفترة طويلة”.

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