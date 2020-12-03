مقترح بانطلاق دوري أبطال آسيا 2021 في يونيو

المواطن - مروة نبيل

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شهر يونيو المقبل موعدًا مبدئيًا لانطلاق منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث يُصادف انتهاء معظم الدوريات المحلية.

دوري أبطال آسيا 2021

وذكرت مصادر لـ”الرياضية”: “الاتحاد الآسيوي أشعر الاتحادات التابعة له بأن بطولة دوري أبطال آسيا لن تُلعب قبل إبريل المقبل، مطالبًا إياها بعمل روزنامتها دون إضافة المسابقة القارية إليها حتى التاريخ المحدَّد”.

وأضافت المصادر: “الاتحاد القاري شهد، صباح أمس الأول، مناقشات بين دائرة لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي للرد على استفسارات بعض الاتحادات المحلية حول موعد انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا، ونظامها الذي لم يُحدَّد بعد”.

وتابعت: “في حال عدم توزيع اللقاح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل 2021، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ستُلعب البطولة بنظام التجمُّع، على أن يُطرح ملف الاستضافة على الدول الراغبة”.

نسخة استثنائية

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد استأنف النسخة الحالية من البطولة بنظام التجمع في قطر بعد أن توقفت في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولا زالت منافسات دوري الأبطال 2020 قائمة حتى الآن، حيث تأهل فريق بيرسبوليس الإيراني عن غرب آسيا إلى المباراة النهائية، وينتظر المتأهل من مباريات شرق القارة، لملاقاته يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

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