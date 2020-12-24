مقتل 21 صحفيًا أثناء تأدية مهام عملهم في 2020

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قالت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) إن 21 صحافيًا في جميع أنحاء العالم تم استهدافهم بالقتل انتقامًا من عملهم في عام 2020، أي أكثر من ضعف رقم العام السابق البالغ 10 صحفيين.

وحسبما ذكر موقع راديو فردا، قالت منظمة مراقبة حرية وسائل الإعلام ومقرها نيويورك في تقرير صدر في 22 ديسمبر، إن ما لا يقل عن 30 صحفياً قُتلوا أثناء أداء واجبهم هذا العام.

وقال جويل سيمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “إنه لأمر مروّع أن تكون جرائم قتل الصحفيين قد تضاعفت في العام الماضي، وهذا التصعيد يمثل إخفاقًا للمجتمع الدولي في مواجهة آفة الإفلات من العقاب”.

زيادة أعداد قتلى الصحفيين

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الصحفيين الذين قتلوا في المعارك أو تبادل إطلاق النار إلى ثلاثة في عام 2020 – وهو أدنى مستوى له منذ 20 عامًا – حيث سيطر جائحة فيروس كورونا على اهتمام وسائل الإعلام وقيّد السفر، وفقًا للجنة حماية الصحفيين، وقُتل الثلاثة في ضربات جوية يشتبه أنها روسية في سوريا.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن أربعة صحفيين على الأقل قتلوا بسبب عملهم في سوريا وأفغانستان، بينما لا يزال التحقيق جاريًا في حادثة مقتل خامس في أفغانستان.

وفي إيران، أعدمت السلطات الصحفي المعارض روح الله زم هذا الشهر بسبب تقاريره عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2017، فيما وصفته لجنة حماية الصحفيين بـ “القتل برعاية الدولة”.

المكسيك الأكثر دموية

كانت المكسيك الدولة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين، حيث اغتيل أربعة صحفيين على الأقل وقتل خامس بالرصاص أثناء تغطيتهم لمسرح الجريمة. ولا تزال لجنة حماية الصحفيين تحقق في مقتل أربعة صحفيين آخرين في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

غالبًا ما يكون الصحفيون هناك عالقين في الصراع بين جماعات تهريب المخدرات المتنافسة ويجدون أنفسهم مستهدفين بشكل متزايد من قبل الجريمة المنظمة أو السياسيين الفاسدين بسبب عملهم.

ويستند تحليل لجنة حماية الصحفيين للصحفيين الذين قتلوا بسبب عملهم إلى البيانات حتى 15 ديسمبر.

في تقرير نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، قالت لجنة حماية الصحفيين إن ما لا يقل عن 274 صحفيًا كانوا في السجن اعتبارًا من الأول من ديسمبر، ارتفاعًا من 250 على الأقل العام الماضي، وسط حملة من الحكومات لخنق تغطية جائحة فيروس كورونا ومحاولات قمع التقارير عن الاضطرابات المدنية.

وقال سايمون: “حقيقة أن جرائم القتل آخذة في الازدياد وأن عدد الصحفيين المسجونين حول العالم يصل إلى مستوى قياسي هو دليل واضح على أن حرية الصحافة تتعرض لاعتداء غير مسبوق في خضم جائحة عالمي، حيث المعلومات ضرورية”. “يجب أن نتحد لعكس هذا الاتجاه الرهيب”.

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