مقتل 4 من الجيش السوداني في اشتباكات مع ميليشيات إثيوبية

المواطن - متابعة

توفي 4 عسكريين من الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة عميد أثناء اشتباكات وقعت مع ميليشيات إثيوبية على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأفاد مصدر رفيع في حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان في تصريحات صحفية أن المليشيات الإثيوبية نصبت كمينًا بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي أدى لمقتل ضابط برتبة عميد.

وقال المصدر إن الجيش السوداني شن هجومًا صباح اليوم، ودارت معارك شرسة أدت لمقتل ثلاثة جنود من الجيش السوداني بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي.

وأكد المصدر أن الجيش السوداني استرد مناطق سودانية بداخلها مزارعون إثيوبيون في الأيام الماضية مما عده الجيش الإثيوبي استفزازًا.

جاء هذا الحادث بعد يومين من زيارة وفد الحكومة السودانية الذي قاده رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك إلى إثيوبيا.

واتفق الجانبان خلال الزيارة على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ومنها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد.

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