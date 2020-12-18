مكافأة إدارة النصر لـ سامي النجعي

المواطن - محمد سمعه

تعتزم إدارة نادي النصر، تقديم مكافأة للاعب الشاب سامي النجعي؛ وذلك بعد تألقه بالفترة الأخيرة في مباريات أصفر العاصمة.

وتستعد إدارة العالمي لتقديم عرض جديد لـ النجعي من أجل تمديد عقده مع أصفر العاصمة وفقًا لـ صحيفة “الميدان الرياضي”.

وجاء تحرك إدارة أصفر العاصمة وذلك مع اقتراب دخول اللاعب الفترة الحرة في يناير، ورغبة أكثر من نادٍ في الحصول على خدماته.

النجعي يساهم في تأهل النصر لربع النهائي

وكان النجعي سجل هدفًا جميلًا للعالمي في مباراة الرائد أول أمس الأربعاء في كأس الملك حيث مرر الكرة من بين قدمي لاعب الرائد ثم سددها بقوة لتُصبح الهدف الثاني للأصفر ليفوز بالمباراة ويصعد لدور الثمانية.

العالمي يفقد أيمن يحيى لمدة 14 يومًا

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحافية أن أيمن يحيى تعرض للإصابة على مستوى عضلات البطن، حيث سيغيب عن العالمي لمدة 14 يومًا، وبالتالي لن يكون متواجدًا في مباراتي الباطن وضمك في الجولتين الـ9 والـ10 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي آخر 5 مباريات لـ أيمن يحيى مع العالمي نجح في إحراز 4 أهداف وصنع هدفًا، مما يدل على تطور أداء اللاعب هجوميًّا مع أصفر العاصمة.

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