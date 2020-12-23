مكسبان لـ الهلال وغياب وحيد قبل كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال مشاركة العائدين من الإصابة، وهما الإيطالي سيباستيان جيوفنكو واللاعب هتان باهبري في تدريبات أزرق العاصمة، وذلك لمواجهة نادي الاتحاد يوم السبت المقبل بالجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يستعيد 2 من نجومه:

وذكر الزعيم في بيانه أن هتان باهبري وجيوفنكو أصبحا جاهزين للمشاركة مع الأزرق بعد أن أنهيا البرنامج التأهيلي.

وتواجد اللاعب مدالله العليان في مقر العيادة بالنادي اليوم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية، مصير مشاركة اللاعب البرازيلي برونو هنريكي في كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين بين الهلال والاتحاد، المقرر إقامته يوم السبت المقبل بالجولة العاشرة.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد، يحتل الأزرق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

المريسل يثير الجدل عن أزرق العاصمة قبل مواجهة الاتحاد:

وفي سياق آخر، أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل بطرح سؤال عن الزعيم، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد يوم السبت المقبل. وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “جمهور الاتحاد، لا تنتظروا من بعض إعلامكم وهم قلة قليلة، لكل ما هو أزرق أن يُطرح هذا السؤال، فطرحهم له يعني خروجهم من جروب التبعية والمصالح الشخصية، بس برضو نطرح هالسؤال، ليه الهلال ما طلب حكام أجانب لمواجهة الاتحاد؟”. ويسعى الفريق الأزرق إلى الفوز على الاتحاد، وذلك من أجل الانفراد بصدارة دوري المحترفين.

شارك الخبر