ملاكم مصري يقتل ابنته خنقاً في نيويورك 

المواطن - متابعة

وجه القضاء الأميركي حضورياً في نيويورك تهمة سبق ووجهها غيابياً في 5 نوفمبر الماضي للملاكم المصري السابق، كباري سالم، البالغ 52 سنة، وهي قتل ابنته عمداً، وبدافع ليس معروفاً حتى الآن، إلى أن يتضح من جلسات محاكمته المقرر أن تنتهي بلفظ الحكم عقاباً على قتله لابنته الشابة.

الملاكم قتل ابنته وغادر الولايات المتحدة فراراً إلى مصر فور عثور عداء رياضي على جثتها ملقاة في 24 أكتوبر العام الماضي في حديقة اسمها Bloomingdale Park بحي “برينس باي” في جزيرة Staten بنيويورك “وكانت بكامل ملابسها”، وفقا لصحيفة New York Post المحلية.

وأكدت تحقيقات الشرطة أنه تم قتلها حتى الموت، ثم ألقيت جثتها في الحديقة بعد أن جرها مسافة 8 أمتار إلى مكان منعزل غطى فيه الجثة بورق الشجر.

وفي مصر، اختفى لكباري كل أثر، ولم يظهر بعدها إلا عبر تدوينة كتبها في مارس الماضي بموقع Instagram وقال فيها لابنته “علا” إنه يحبها ويفتقدها، ثم استمر متوارياً، إلى أن تمكنت فرقة متخصصة بملاحقة الفارين، تابعة لشرطة نيويورك، من اعتقاله يوم 3 ديسمبر الجاري “في مكان بالشرق الأوسط” لم تكشف عنه، فاقتادته مقبوضاً عليه إلى نيويورك يوم الجمعة الماضي، وفي اليوم التالي مثل أمام القضاء، وسمع منه تهمة قتل ابنته رسمياً.

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