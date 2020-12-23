ملعب النصر جاهز لمباراة ضمك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أصبح ملعب مرسول بارك جاهزًا لاستقبال مباراة النصر ضد ضمك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملعب النصر جاهز لمواجهة ضمك

وكان استاد جامعة الملك سعود يُعرف باسم “محيط الرعب”، حينما كان يستضيف مباريات الهلال خلال السنوات الماضية، قبل أن توقع إدارة العالمي عقدًا مع شركة الوسائل الفائزة بمناقصة الاستثمار في الملعب، ليكون المقر الرسمي للأصفر لمدة 10 سنوات.

وأعلنت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، عن جاهزية أعمال مشروع الوسائل في ملعب مرسول بارك بنسبة 40%، رغم الأعطال الفنية السابقة التي واجهتها الشركة، واستطاعت الجامعة معالجة بعضها بسبب تأخر بعض قطع الغيار الواردة من الخارج.

تطوير مرسول بارك

ولفتت المصادر إلى أن مرسول بارك سيكون جاهزًا لاستضافة أولى مباريات نادي النصر السبت المقبل، بعد أن أكملت شركة الوسائل المرحلة الأولى من خططها واستراتيجتها التطويرية المعتمدة في المشروع عمومًا.

وأضافت: “هذه المرحلة عبارة عن جزء من سلسلة مراحل تطويرية متتالية ستخضع لها جميع مرافق المشروع خلال المدة المقبلة، مؤكدة جاهزيته كوجهة سياحية وترفيهية ورياضية، وذلك بعد الانتهاء من كل المتطلبات والاشتراطات اللازمة”.

وذكرت المصادر أن الإجراءات التطويرية والتحسينية التي نفذتها شركة الوسائل في جميع المرافق الخدمية والرياضية في المشروع كانت وفقًا لأرقى المواصفات والمعايير المتبعة في الملاعب العالمية، والوجهات السياحية والترفيهية.

العالمي يستعيد نغمة الانتصارات

ولعب النصر ضد الباطن، مساء الاثنين الماضي، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليُحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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