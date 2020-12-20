مليون ونصف المليون دولار تُورط جمال بلعمري

المواطن - محمد سمعه

تقدم نادي الشباب بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد مدافعه السابق، الجزائري جمال بلعمري وذلك بعد انضمامه لنادي ليون الفرنسي.

وكان بلعمري طلب إلغاء عقده مع الشباب بعد توقف النشاط الرياضي بالفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، ثم انتقل بعدها لنادي ليون.

وطالب الشباب، اللاعب بلعمري بسداد مليون ونصف المليون دولار وهي حق الشباب بعد انتقال المدافع الجزائري لنادي ليون وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

الشباب يوافق على إلغاء عقد جمال بلعمري

وفي السابع من سبتمبر الماضي، أعلن الشباب إلغاء عقد بلعمري وذلك استجابة لطلبه بموجب الخطاب الرسمي المُستلم في تاريخ الأول من سبتمبر الماضي.

وذكر بيان الليث المنشور عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب سيلتزم بدفع المبلغ الموضح بخطابه لصالح النادي، كما أشعرت الإدارة الشبابية الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد.

وكانت إدارة الشباب أصدرت بيانًا توضيحيًا وتفصيليًا كشف جميع الملابسات حول قضية اللاعب مع الشباب والتي قادت الإدارة للموافقة على إلغاء عقد اللاعب.

بلعمري يُتوج بالأمم الإفريقية مع محاربي الصحراء

يذكر أن جمال بلعمري كان تُوج بلقب كأس الأمم الإفريقية في يوليو 2019 مع منتخب الجزائر بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي بهدف دون رد سجله اللاعب بغداد بونجاح.

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