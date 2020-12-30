منازل تودع 163.91 ريالًا لدعم الإيجار السكني للأسر الأشد حاجة بعسير

المواطن- محمد الغبيشي- عسير

أعلنت جمعية منازل للإسكان الخيري بمنطقة عسير إيداع دفعة شهر ديسمبر 2020 للأسر الأشد احتياجًا بالمنطقة والمتمثل في دعم مبالغ الإيجار الشهري لهم.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية إسماعيل حمود آل بدوي أن هذا الدعم شمل 117 أسرة مستحقة ضمن برنامج الإيواء التابع للجمعية حيث بلغ إجمالي المبلغ 163.291 ريالًا سعوديًا؛ وذلك ضمن جهود الجمعية في تقديم خدمة دعم الإيجار للأسر الأشد حاجة، مؤكدًا أنه تم التثبت من استحقاق جميع الأسر وفق معايير دقيقة؛ وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومساعدة هذه الأسر على تحمل الأعباء المترتبة على الظروف القاهرة التي تعرضوا لها.

وأفاد آل بدوي أن الحالات التي تم دعمها من الجمعية شملت الأسر المستحقة

لسداد إيجار المسكن والأسر المعسرة، حفظًا لكرامتهم ودعمًا لحقهم السكني وتفريجًا لكرباتهم، لافتًا النظر إلى أن مصادر الدعم تنوعت عبر مساهمات مقدمة من أفراد أو مؤسسات (عبر مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي).

ودعا آل بدوي الجميع إلى المساهمة والتبرع على حسابات الجمعية أو من خلال المتجر الخاص بالجمعية والتعرف على أنشطتها من خلال الرابط، بتبرعات ومساهمات ولو كانت قليلة، لتقوم الجمعية بتفريج كربة الأسر الأشد حاجة للإسكان.

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