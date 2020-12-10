منتخب السعودية الخامس آسيويًا والـ67 عالميًا

المواطن - مروة نبيل

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للعبة “فيفا” لشهر ديسمبر، الذي أصدره اليوم الخميس.

منتخب السعودية يتقدم

واحتل الأخضر في المركز الخامس آسيويًا وعربيًا، والـ67 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر، حيث لعب مباراتين وديتين ضد جامايكا، فاز مرة بثلاثية دون رد، وخسر الأخرى بنتيجة 2/1، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وسيستأنف الأخضر مشواره في استعدادًا التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة نظيره اليمني، حيث كان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 26 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها .

وعلى الصعيد الآسيوي، جاء المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في المركز الـ27، يليه إيران في المركز الـ29، ثم كوريا الجنوبية في المركز الـ38 عالميًا، وبفارق 20 مركزًا عن قطر، ثم منتخب السعودية الـ67 عالميًا.

بلجيكا تتصدر التصنيف

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم على صدارة تصنيف فيفا الشهري، يليه منتخبات، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، البرتغالي، إسبانيا، الأرجنتين، أوروغواي، المكسيك وإيطاليا.

وفي إفريقيا، واصل المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم صدارة التصنيف بالمركز الـ20 عالميًا، ثم تونس “26 عالميًا”، الجزائر “31 عالميًا”، وبفارق 4 مراكز عن المغرب، ثم نيجيريا، ومصر في المركز الـ49 عالميًا.

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