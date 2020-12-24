منخفض قطبي وتوقعات بأمطار حتى 8 يناير 2021

المواطن - الرياض

كشف الخبير في الطقس والمناخ نزيه الحيزان عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس.

وقال الحيزان في تغريدات له عبر تويتر: “مع اقتراب موجات المنخفض للشمال قد تشهد الأطراف الشمالية أمطارًا متفرقة؛ درجات حرارة باردة شمالًا عند الفجر بوجهٍ خاص وباردة إجمالًا، ورياح تميل للاعتدال متوسطة الحركة على الرياض، مع فرص الأمطار للمرتفعات وشمال وشمال شرق الشرقية وشمال القصيم وشرق حائل وربما شمال تبوك.

منخفضات قطبية:

وتابع: أن حركة المنخفضات والتي تؤثر على أجوائنا حتى ٨ يناير ٢٠٢١م بمشيئة الله تعالى، موقع المنخفض القطبي حاليًا، وموقع المنخفض القادم حاليًا، وتأثيرات الأمطار بأمر الله ومشيئته حتى نهاية الثلث الأول من يناير ٢٠٢١م.

حركة المنخفضات والتي تؤثر على أجوائنا حتى ٨ يناير ٢٠٢١م

بمشيئة الله تعالى

موقع المنخفض القطبي حالياً

وموقع المنخفض القادم حالياً

وتأثيرات الأمطار بأمر الله ومشيئته حتى نهاية الثلث الأول من يناير ٢٠٢١م

ونسأل الله تعالى من فضله pic.twitter.com/FJKQFVqFtp — نزيه الحيزان (@nazeeh_alhaizan) December 23, 2020

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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