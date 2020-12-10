منشآت: سجلوا في جائزة ابتكر

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن التسجيل في جائزة ابتكر بمساري المنشآت الابتكارية الصغيرة والمنشآت الابتكارية المتوسطة سينتهي يوم الأحد القادم، موجهة دعوتها إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط بسرعة التسجيل في الجائزة الهادفة إلى نشر ثقافة الابتكار واكتشاف الشركات الابتكارية ودعمهم وربطهم بالجهات الداعمة وإبرازهم محليًا وعالميًا.

وتشترط الجائزة في المسارين، أن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة واستفادت ماليًا من تبني تقنية صاعدة أو ابتكار سواءً تم ذلك في منتجات وخدمات المنشأة أو نموذج عملها التجاري أو في بيئة عملها وعملياتها الداخلية، في حين يشترط لمسار المنشآت الابتكارية الصغيرة ألا يتجاوز عدد الموظفين بدوام كامل 49 موظفاً وألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 40 مليون ريالاً، فيما يشترط لمسار المنشآت الابتكارية المتوسطة أن يكون عدد الموظفين بدوام كامل ما بين 50 و 249 موظفا وأن تتراوح إيرادات المنشأة السنوية بين 40 و 200 مليون ريال، إذ يمكن التسجيل في الجائزة عبر الرابط: هنا .

ويتضمن مسار المنشآت الابتكارية الصغيرة، معسكر تدريبي لتطوير ابتكاراتهم، وجوائز بقيمة 300 ألف ريال للمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى التدريب والتطوير وتصوير ونشر فيديو تسويقي للمنشأة لجلب مستثمري رأس المال الجريء، في حين سيقدم مسار المنشآت الابتكارية المتوسطة فرصة لربط ابتكارات المنشآت بالمستثمرين وتكريم أفضل المنشآت الابتكارية مع تسليمهم درع ابتكر وشهادة انتماء إلى قائمة المنشآت المتوسطة الأكثر ابتكارًا، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في برنامج الشراكة المعرفية في جانب البحث والتطوير والتمكين المقدم من جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية “كاوست”.

يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على تعزيز الابتكار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير مجالات العلوم والتقنية والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع وتقدير المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري.

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