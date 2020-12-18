مهاجم الزمالك بديل عمر السومة في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي نجح في الاستقرار على بديل المهاجم السوري عمر السومة الذي أصبح قريبًا من مغادرة الراقي.

وقال رياض المزهر مراسل القنوات الرياضية السعودية إن السومة لم يصل لاتفاق مع إدارة الراقي حيث يُفضل اللاعب السوري دخول الفترة الحرة، كونه لديه العديد من العروض الرسمية منها عرض مُغرٍ من نادي الاتحاد، الذي يفوق عرض الراقي ماليًا.

مصطفى محمد بديل عمر السومة المناسب

وبالتالي فإن الراقي أصبح يُفكر في التعاقد مع المصري مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المصري الذي يقدم مستويات جيدة مع فريقه بالفترة الأخيرة وفقًا لـ “سعودي سبورت”، حيث ترى إدارة الأهلي أنه البديل الأنسب لـ عمر السومة

أرقام وإنجازات مصطفى محمد

وكان مصطفى محمد سجل 11 هدفًا لـ الزمالك في الدوري المصري موسم 2019/2020، كما تُوج مع الفريق الأبيض بألقاب السوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر عن موسم 2018/2019.

كما فاز مصطفى محمد بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة مع منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة، حيث نجح منتخب مصر في التأهل لـ أوليمبياد طوكيو التي تُقام في يوليو المقبل.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن الأهلي على استعداد لدفع 3 ملايين دولار مقابل ضم مصطفى محمد من نادي الزمالك، خاصة أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا يرغب في الاحتراف الخارجي.

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