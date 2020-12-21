مهاجم ريال مدريد يتفاوض مع ميلان للرحيل

المواطن - محمد سمعه

عقد اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني، جلسة مع مسؤولي نادي ميلان الإيطالي للتفاوض حول الانضمام للروسونيري بالفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن يوفيتش يُفكر في الانضمام للروسونيري وذلك بسبب قلة المشاركة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

سبب رغبة يوفيتش في مغادرة ريال مدريد

ويرغب يوفيتش في الرحيل بسبب الدقائق القليلة التي يشارك فيها مع الريال، رغم تقديمه لمستوى جيد مع المنتخب الصربي في فترة التوقف الدولي بنوفمبر الماضي.

وسيتقابل وكيل يوفيتش مع مسؤولي ميلان بالفترة المقبلة لمعرفة مدى استعداد لاعب ريال مدريد لمغادرة الفريق الملكي في يناير المقبل.

رقم مميز للمدافع سيرخيو راموس

وفي وقت سابق، حقق المدافع الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني رقمًا قياسيًا، وذلك بعد أن شارك في مواجهة الريال وإيبار التي أُقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي للريال عبر “تويتر” أن راموس هو ثالث أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الريال بمباريات الدوري الإسباني برصيد الفوز في 313 مباراة، حيث يأتي بعد أسطورة حراسة مرمى الريال إيكر كاسياس المنتصر في 334 مباراة، وفي المركز الثاني يأتي النجم الأسبق للكرة الإسبانية والريال راؤول جونزاليس برصيد 327 مباراة.

وكانت مباراة ريال مدريد ضد إيبار، بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الملكي، حيث نجحوا سريعًا في إحراز الهدف الأول عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وواصل الريال ضغطه، حتى تمكن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الثالثة عشرة.

وقلص نادي إيبار فارق الأهداف مُحرزًا الهدف الأول بالدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط الريال ليُسجل اللاعب لوكاس فاسكيز الهدف الثالث للنادي الملكي بالدقيقة التسعين.

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