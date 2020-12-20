مهاجم ميلان يُسجل أسرع هدف بتاريخ الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

نجح البرتغالي رافائيل لياو مهاجم نادي ميلان في إحراز أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي، وذلك في مباراة ساسولو التي تُقام حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

نجم ميلان يتفوق على باولو بوجي

وذكر الحساب الرسمي لـ الروسونيري عبر “تويتر” أن لياو أحرز هدفه بعد مرور 6 ثوان من انطلاق المباراة، ليُحرز أسرع هدف بتاريخ الدوري الإيطالي.

وتفوق لياو على اللاعب باولو بوجي الذي أحرز هدفًا بعد مرور 8 ثوان في ديسمبر عام 2001 مع فريق بياتشينزا.

وتُشير النتيجة حاليًا إلى تقدم فريق الروسونيري بهدفين دون رد أحرزهما لياو واللاعب أليكسيس ساليمايكيرس بالدقيقة السادسة والعشرين.

وتُقام مباراة ميلان وساسولو على ملعب مابي معقل فريق ساسولو.

الروسونيري في صدارة الدوري الإيطالي

وقبل مباراة الفريقين، يحتل الروسونيري صدارة الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي يوفنتوس صاحب المركز الثاني بعد أن فاز أمس السبت على حساب فريق بارما برباعية دون رد.

جدير بالذكر أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش انضم لنادي ميلان قادمًا من فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في يناير 2020.

ويسعى الروسونيري لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي في آخر ثمانية سنوات، بالتتويج باللقب بعد أن فاز به الروسونيري للمرة الأخيرة في موسم 2010/2011.

شارك الخبر