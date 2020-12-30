مهند عسيري: جاهز للمباريات ولم أشترط لتجديد عقدي

المواطن - مروة نبيل

أكد مهند عسيري أنه لم يضع أي شروط من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا في الوقت ذاته جاهزيته للمشاركة في المباريات.

الأهلي لم يتفاوض مع مهند عسيري

وأشارت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، إلى أن مهند عسيري، سيدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للإدارة، وذلك بعد أيام قليلة، دون أن يتم الاتفاق على تجديد عقده مع ناديه.

وعلق عسيري قائلًا: “إدارة النادي لم تتفاوض معي لتجديد عقدي حتى الآن، ولا أعلم ما إذا كان النادي الأهلي سيطلب تجديد العقد أو الاستغناء عن خدماتي مع نهاية عقدي مع الفريق الموسم الجاري”.

جدولة المستحقات لحصول الأهلي على الرخصة الآسيوية

وواصل المهاجم الأهلاوي تصريحاته قائلًا: “هناك أنباء متداولة عن اشتراطاتي على إدارة الأهلي لتجديد عقدي لمدة ثلاثة أعوام، من أجل جدولة مستحقاتي، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقًا”.

وتابع: “وافقت على جدولة مستحقاتي الفترة الماضية، من أجل حصول النادي على الرخصة الآسيوية، ولم أساوم النادي حينها، أما الآن فإن النادي أمامه هدف للحصول على شهادة الكفاءة المالية، ولم يتحدث معي أي مسؤول حول أي جدولة جديدة للمستحقات”.

وشدد مهند عسيري على أن غيابه الفترة الماضية ليس للإصابة، مضيفًا: “أنا جاهز بشكل كامل للمشاركة بدءًا من مباراة النصر في الدوري الماضية، ولكن لا أعلم سبب إبعادي رغم جاهزيتي”.

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