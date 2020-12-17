مواجهات دور الثمانية في بطولة كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بـ بطولة كأس الملك، وذلك بعد نهاية مباريات دور ثمن النهائي اليوم الخميس.

وستكون مباريات دور الثمانية بين فرق: ” الاتحاد والفتح، التعاون والقادسية، النصر والعين، الباطن والفيصلي”.

مشوار الفرق المتأهلة في ثمن نهائي كأس الملك

وتأهل الاتحاد على حساب الوحدة إلى دور الثمانية، بينما تأهل الفتح على حساب الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي، أما التعاون فتأهل على حساب فريق ضمك، بينما تأهل القادسية على حساب الشباب، وتأهل النصر على حساب الرائد، بينما تأهل العين على حساب الأهلي، وعبر الباطن على حساب أبها بينما تأهل الفيصلي بعد تجاوز عقبة الاتفاق”.

مواعيد مباريات دور الثمانية تُحدد لاحقًا

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم تحديد توقيت المباريات والملاعب لاحقًا، كما ستُقام المباريات في دور الثمانية على ملعب الاتحاد والتعاون والنصر والباطن.

جدير بالذكر أن الهلال كان تُوج بلقب كأس الملك عن موسم 2019/2020 يوم 28 نوفمبر الماضي، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

شارك الخبر