مواعيد مباريات المنتخب السعودي في تصفيات مونديال 2022

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022.

ويتواجد الأخضر بالمجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال بجانب منتخبات اليمن وفلسطين وأوزبكستان.

وسيخوض الأخضر المباريات المقبلة له في تصفيات المونديال ضد منتخبي اليمن وسنغافورة يومي 25 و 30 مارس 2021، بينما يواجه الأخضر منتخبي فلسطين وأوزبكستان يومي 7 و 15 يونيو المقبلين.

المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في مجموعته

يذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان المتصدر.

وسبق لـ الأخضر أن تأهل لـ كأس العالم في 5 مناسبات أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و2018.

آخر نتيجة مباراتين وديتين لـ الأخضر

وكان المنتخب السعودي خاض في شهر نوفمبر الماضي مباراتين وديتين ضد منتخب جامايكا يومي 14 و 17 نوفمبر الماضيين، حيث فاز الأخضر في مباراة وخسر في اللقاء الثاني.

جدير بالذكر أن الأخضر نال لقب كأس أمم آسيا 3 مرات أعوام 1984 و 1988 و 1996.

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