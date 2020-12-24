مواقف مثيرة للجدل من حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيُدير الحكم محمد الهويش، كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد السبت، بين فريقي الهلال والنصر وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر البطولة.

وستُقام المباراة بين الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وسبق للحكم محمد الهويش أن أثار الجدل في مجموعة من المواقف حيث انتشرت صورة له وهو يحتفل مع نادي النصر بالتتويج بأحد البطولات في عام 2014، وهو في نفس السنة لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة العروبة ضد النصر.

حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان لم يحتسب 5 ركلات جزاء

وفي عام 2015، أثار محمد الهويش الجدل تحكيميًا وذلك بسبب عدم احتساب 5 ركلات جزاء للفريقين، وعدم طرد لاعب الاتحاد في ذلك الوقت.

وفي أكتوبر 2020، أُصيب الهويش بفيروس كورونا وتم توجيه تهمة له بأنه كان سببًا في إصابة مجموعة كبيرة من لاعبي النصر بالفيروس، وذلك عندما كان متوليًا مسؤولية إدارة مباراة النصر والتعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

خطأ قاتل من الهويش في مباراة النصر والرائد

موقف آخر للحكم الهويش، خلال مباراة النصر والرائد في دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث كان يُدير غرفة الفيديو ولم يُلفت أنظار حكم الساحة رائد الزهراني في هذه المباراة لوجود ركلة جزاء لمصلحة اللاعب عبدالله الفهد بعد جذب قميصه من ظهير أيسر النصر، الكوري الجنوبي كيم جين سو.

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