موجة باردة بالتزامن مع دخول المربعانية يعقبها أخرى قطبية

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تكون هناك موجة باردة قادمة ومتوافقة مع دخول المربعانية.

وقال الحصيني في تغريدات له عبر تويتر: إنه مع قرب المربعانية، وبدايتها ستكون يوم الاثنين 22/ 4/ 1442هـ المقبل، سيكون هو أول أيام المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها 39 يومًا، ودخول الشتاء فلكيًّا- وهو الانقلاب الشتوي- في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيحدث يوم الاثنين ستة جماد الأول 1442هـ أول المربعانية، ويمكن اعتباره امتدادًا للوسم.

وتابع الحصيني أنه سيتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد وخاصةً إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

ولفت الخبير في الطقس والمناخ أنه سيوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة، ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي، لذا متوقع تهاوي درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم إلى أن يصرفها الله، وعلى الشمالية يتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى خمس درجات مئوية، والوسطى يتوقع أن تكسر الدرجة الصغرى عشر درجات، والشرقية والمدينة متوقع الصغرى أن تكسر الخمسة عشر درجة مئوية.

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