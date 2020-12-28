موعد الإعلان عن سيارة أبل عام 2024 ليس أكيدًا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وصلت التكهنات الأسبوع الماضي إلى ذروتها بعد تقارير عن الإعلان عن أول سيارة لشركة أبل في عام 2024، لكن الخبراء قالوا: إن هذا الموعد لن يكون أكيدًا.

ويقترح المحلل مينج شي كو أن 2025- 2027 هو الموعد الأكثر واقعية والأقرب، لكنه يضيف أن الخبراء لن يتفاجؤوا إذا تم تأجيل جدول إطلاق ابل كار إلى عام 2028 أو ما بعد هذا الموعد.

موعد الإعلان عن سيارة أبل:

وأضاف المحلل أن سوق السيارات متفائل للغاية بالسيارة التي ستبتكرها أبل، ويُعتقد أن السيارة ستكون ذاتية القيادة وكهربائية بالكامل وستحمل علامة أبل التجارية.

وقال كو سابقًا: إن أبل كار يمكن أن تكون متاحة بين 2023 و2025، ولكن منذ ذلك الحين راجع هذا التقدير.

ويعتقد كو الآن أنه إذا بدأ التطوير هذا العام وسار كل شيء على ما يرام، فسيتم الإعلان عن السيارة في 2025- 2027 على أقرب تقدير”.

ويمكن أن تؤدي المشكلات الأوسع المحيطة بسوق السيارات الكهربائية نفسها إلى تأخير الإصدار.

يحذر كو قائلًا: “نظرًا للتغيرات في سوق السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية ومعايير الجودة العالية لشركة أبل، فلن نتفاجأ إذا تم تأجيل الإعلان عن السيارة في عام 2028”.

وذكر تقرير لرويترز نُشر الأسبوع الماضي أن شركة أبل تعمل على سيارة منذ عام 2014، تحت الاسم الرمزي “مشروع تايتان”.

شارك الخبر