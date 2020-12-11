موعد مباراة النصر ضد الأهلي والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية، غدًا السبت، مباراة النصر ضد الأهلي التي تنطلق في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة غدًا، حيث تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

القناة الناقلة لـ مباراة النصر ضد الأهلي:

وستنقل قناة KSA Sports 1 HD وقائع المباراة.

وقبل مباراة النصر ضد الأهلي، يحتل العالمي المركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، حيث خسر الراقي في الجولة السابعة من فريق ضمك بنتيجة 4/ 3، بينما تعادل النصر مع نادي الاتفاق بنتيجة 2/ 2.

النصر والأهلي يتنافسان على جمال بلعمري:

وفي سياق آخر، يركز نادي النصر على تدعيم صفوفه الدفاعية بصفقة من العيار الثقيل، وذلك بعد الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق التواجد بالمركز الـ15 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر موقع Dzair Daily الجزائري أن العالمي سيتحرك للتعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي ليون الفرنسي الحالي واللاعب السابق لنادي الشباب.

وإذا أتم العالمي تحركه وحسم الصفقة، فسيكون هذا الأمر بـ مثابة صدمة لجماهير الأهلي، التي كانت طالبت إدارة الراقي بالتعاقد مع بلعمري لتحسين أداء الخط الخلفي للراقي. يذكر أن اسم السوري عمر السومة لاعب الأهلي كان ارتبط بالرحيل عن الراقي بعد الخسارة من نادي ضمك.

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