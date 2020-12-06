المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق نادي النصر، موعد مباراة النصر والاتفاق التي تنطلق غدًا الاثنين في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل عشاق النصر في تحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في 5 جولات من أصل 6 في بطولة الدوري.

موعد مباراة النصر والاتفاق

وستنطلق مباراة النصر ضد الاتفاق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً حيث تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل مباراة الاتفاق، كان النصر خسر يوم الخميس الماضي بالجولة السادسة من فريق أبها بنتيجة هدفين لهدف.

وفي سياق آخر، حُسم مصير اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز حول المشاركة مع فريق النصر غدًا الاثنين ضد نادي الاتفاق، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارتينيز يغيب عن مباراة النصر والاتفاق

ولن يشارك مارتينيز في مباراة النصر ضد الاتفاق وذلك بسبب عدم الجاهزية الكاملة لخوض المباراة وفقًا لـ صحيفة “الميدان الرياضي”.

وكان مارتينيز تعرض لإصابة قوية في القفص الصدري، أثناء مباراة الهلال يوم 28 نوفمبر الماضي في نهائي كأس الملك وذلك بعد تدخل قوي عليه من الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال.

ويحتل النصر حاليًا المركز الـ16 ” الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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