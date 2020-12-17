موعد مباراة الهلال والفتح

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الخميس مباراة الهلال والفتح، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستُقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ثلثًا من مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

نتيجة مباراة الهلال والفتح في الدوري:

وكان الهلال تقابل مع الفتح في الثالث من ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز الهلال بثلاثية دون رد أحرزها كل من عمر خربين وسالم الدوسري ومحمد كنو.

ترتيب الهلال والفتح في دوري المحترفين:

وقبل المباراة، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نادي الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال، أمس الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لتدريب فريق شباب الزعيم لمدة عام ونصف.

ويأتي تعيين المدرب ميكالي خلفًا لمواطنه الراحل كارلوس أماديو الذي فارق الحياة في نوفمبر الماضي بسبب أزمة قلبية أُصيب بها في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.

وسبق لـ المدرب ميكالي تدريب المنتخب البرازيلي للشباب والمنتخب البرازيلي الأولمبي، كما درب من قبل كل من كروزيرو وبارانا وغريميو وأتلتيكو مينيرو في البرازيل. وحقق الميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو بعام 2016، كما حقق الميدالية الفضية في كأس العالم للشباب مع المنتخب البرازيلي بعام 2015. وكان الهلال، تعاقد مع كارلوس أماديو صاحب الـ54 عامًا، شهر أغسطس الماضي، ضمن سلسلة قرارات تطويرية للفئات السنية، حيث وقع الاختيار على المدرب البرازيلي نظرًا لخبرته الكبيرة في المجال. وبدأ أماديو مشواره التدريبي عام 1991 مع فيتوريا البرازيلي تحت 20 عامًا، ودرب المنتخب البرازيلي تحت 17 و20 عامًا لفترات متعددة، ويُعد أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثالث مع السليساو للناشئين تحت 17 عامًا، وبطولة أمريكا الجنوبية في العام ذاته.

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