موعد مباراة الهلال والوحدة والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

تُختتم غدًا الأحد أحداث الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء الهلال والوحدة، حيث يسعى الهلال إلى الفوز وذلك للوصول إلى النقطة رقم 22 والانفراد بصدارة الدوري.

توقيت مباراة الهلال والوحدة:

وستنطلق مباراة الهلال ضد الوحدة غدًا على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على قناة KSA SPORTS 1 HD.

وكان الهلال انتصر يوم الاثنين الماضي على حساب نادي الرائد بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في الجولة السابعة، أما نادي الوحدة فخسر من نادي الاتحاد بالجولة السابعة بنتيجة هدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

ويحتل أزرق العاصمة المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نادي الوحدة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

سلمان الفرج يقترب من التجديد لـ الهلال:

وقبل مباراة الهلال والوحدة، ألمح اللاعب الدولي سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، لاقترابه من تجديد عقده مع أزرق العاصمة، وذلك بعد أن نشر صورة عبر Story حسابه في موقع “الإنستجرام”.

ونشر الفرج صورة له بعد تجديد عقد زميله في الفريق عبدالله عطيف، حيث جاءت الصورة وهي محمولة بتعبير شخص ينتظر شيء بعين مُركزة وثاقبة.

وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، أكد في تصريح تلفزيوني بعد مباراة النصر في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الماضي أن المفاوضات مع الفرج تسير بشكل جيد، بينما قال نجم الأزرق: إنه لم يُجدد عقده بصورة رسمية حتى الآن.

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