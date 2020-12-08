موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى ملعب “كامب نو” لمتابعة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد يوفنتوس

ويلعب برشلونة ضد يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، حيث تجنب الخسارة في أي مواجهة حتى الآن، وبفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، والذي هُزم في لقاء واحد أمام البارشا.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ البارشا مباراة برشلونة ضد يوفنتوس بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، سيرجينيو ديست، أوسكار مينجيزا، كليمون لونجليه، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان، فيليبي كوتينيو، مارتيني برايثوايت وليونيل ميسي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ يوفنتوس مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ فيوتيشيك تشيزني، كوادرادو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، دانيلو، ديجان كولوسيفسكي، رودريجو بينتانكور، أدريان رابيو، فيدريكو كييزا، باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

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