موعد مباراة مانشستر يونايتد والسيتي في كأس الكاراباو

المواطن - محمد سمعه

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة جاره، مانشستر سيتي يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير في دور الـ4 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ” الكاراباو”.

وقبل مواجهة مانشستر سيتي، كان اليونايتد فاز أمس الأربعاء على حساب إيفرتون بثنائية دون رد، بينما تأهل مانشستر سيتي على حساب نادي آرسنال بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف في مباراة دور الثمانية.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

وبدأت أحداث الشوط الأول من المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي مان يونايتد، وذلك بحثًا عن إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وباغت إيفرتون فريق مان يونايتد في أكثر من مناسبة وذلك أملًا في إضافة الهدف الأول ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مان يونايتد محاولاته الهجومية وذلك بحثًا عن إضافة الهدف الأول حتى نجح المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني في إضافة الهدف الأول للشياطين الحمر بالدقيقة الثامنة والثمانين قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وواصل فريق اليونايتد سعيه لإضافة الهدف الثاني، ليتمكن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الثانية والتسعين.

وكانت مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد أُقيمت على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون في مدينة ليفربول.

كافاني يُورط مانشستر يونايتد

وقبل مباراة اليونايتد وإيفرتون، وضع المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، فريقه مان يونايتد في ورطة، وذلك بعد أن وجه عبارة عنصرية دون قصد لأحد المشجعين عبر تعليق كتبه في موقع “الإنستجرام”.

وتألق كافاني وقدم مباراة مميزة الأحد 29 نوفمبر الماضي ضد نادي ساوثهامبتون بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين في شباك القديسين، وساهم في فوز اليونايتد بنتيجة 3/ 2.

وذكرت صحيفة Mirror البريطانية أن كافاني كتب كلمة “نيجريتو” لأحد المشجعين بعد أن مدحه لتألقه في لقاء ساوثهامبتون، وهذه الكلمة ممنوع قولها أو تداولها في بريطانيا لأنها تعني الأسود الصغير، وهي كلمة عنصرية يعاقب عليها من قالها.

وبعد أن اكتشف كافاني الخطأ، حذف التعليق لكن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن كافاني قد يعاقب بالإيقاف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة تتراوح من 3 إلى 8 مباريات.

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