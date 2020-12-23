موعد مباراة Sonidep vs Al Ahly المقبلة

المواطن - محمد سمعه

أنهى الأهلي المصري مباراة Sonidep vs Al Ahly، عصر اليوم الأربعاء، بالفوز بهدف دون رد على حساب فريق سونيديب من دولة النيجر، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستُقام مباراة العودة بين الأهلي وسونيديب في دوري أبطال إفريقيا في السادس من يناير المقبل على ملعب الأهلي We في مدينة القاهرة في مصر.

وبدأت مباراة الأهلي ضد سونيديب بأداء هادئ من قبل الفريقين؛ بسبب سوء أرضية ملعب المباراة التي أُقيمت في مدينة نيامي عاصمة دولة النيجر.

أحداث الشوط الأول من مباراة Sonidep vs Al Ahly:

وسنحت فرصة لـ الأهلي في مباراة Sonidep vs Al Ahly، في أول 15 دقيقة عبر التصويبات القوية ولكن دون جدوى، أما فريق سونيديب فسنحت له الفرصة عبر اللاعب سيزار الجناح الأيسر.

وعند حلول الدقيقة السابعة عشرة نال اللاعب أمادو بابكر لاعب سونيديب بطاقة صفراء، ثم نال اللاعب المالي أليو ديانج لاعب الأهلي بطاقة صفراء؛ بسبب التدخل العنيف على أحد لاعبي فريق سونيديب.

وتمكن الأهلي من إحراز الهدف الأول في مباراة Sonidep vs Al Ahly عبر اللاعب المالي أليو ديانج بالدقيقة الخامسة والثلاثين بعد تصويبة قوية.

وحرم التسلل النادي الأهلي من الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول بعد عرقلة حارس سونيديب للمهاجم محمد شريف لاعب الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل الأهلي يقاتل حيث أهدر محمد شريف فرصة إحراز هدف ثانٍ للأهلي، وذلك بعد أن ارتطمت كرته في العارضة.

وواصل محمد شريف مسلسل إهدار الفرص وذلك بعد أن انفرد بحارس سونيديب لكن الأخير تمكن من مسك الكرة.

وعند حلول الدقيقة الـ80 خرج كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وحل بدلًا منهما في تشكيل الأهلي كل من الأنجولي جيرالدو واللاعب أحمد ياسر ريان.

ولم يحدث أي جديد في مباراة Sonidep vs Al Ahly لتنتهي بفوز الأهلي بهدف دون رد.

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