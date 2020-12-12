موقع باكستاني يبرز برنامج الشتاء العربي السياحي في السعودية ويعدد مميزاته

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سلط موقع بول نيوز الباكستاني في نسخته الإنجليزية الضوء على إطلاق هيئة السياحة السعودية برنامج الشتاء العربي، والذي سيبدأ من 10 ديسمبر 2020 حتى نهاية مارس 2021.

وسيكون البرنامج في 17 وجهة سياحية في السعودية، وسيتم تقديم أكثر من 300 تجربة وحزمة سياحية خلال الموسم، كما سيقام عدد من المعارض، تضم أكثر من 200 منشأة للقطاع الخاص.

برنامج سياحي عالمي:

وهذا البرنامج الجديد سيتمتع به مواطنو الدولة والمقيمون ومواطنو دول الخليج، فيما ستكون المناطق الـ17 التي سيتم طرحها في هذا البرنامج خلال فصل الشتاء هي الرياض، الدرعية، تبوك، الجوف، حائل، العلا، الدمام، الخبر، الأحساء، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ينبع، أملج والطائف والباحة وعسير وجيزان.

وأبرز الموقع الباكستاني تصريحات أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة في السعودية ورئيس مجلس إدارة هيئة السياحة السعودية، حيث قال: إنه في فصل الشتاء، سيقدم كل من القطاعين العام والخاص المشاركين في نظام السياحة تجارب سياحية ممتازة على خاصة.

العناية بالتدابير الاحترازية:

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالتنوع البيئي الذي جعل المملكة العربية السعودية تحظى بشعبية كبيرة هذا الموسم، وبنفس الطريقة، فإن المناظر الطبيعية الساحرة للصحاري والكثبان الرملية والسهول الجرداء والوديان والشواطئ والمناطق الجبلية ستأسر القلوب.

وأكد الخطيب أنه خلال جميع هذه الأنشطة، سيتم توفير عناية خاصة فيما يتعلق ببروتوكول يحتوي على تدابير السلامة والتدابير الاحترازية.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة السعودية فهد بن محمد حميد الدين: إن جهود الهيئة مستمرة، وفي هذا الصدد، يتم إقامة شراكة بارزة مع قطاع السياحة الخاص، ويهدف إلى تقديم تجارب وأنشطة سياحية مثيرة ومسلية في فصول الشتاء الرائعة من البلاد.

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