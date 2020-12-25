ميسي أول صفقة لـ مدرب باريس سان جيرمان المقبل

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن أن المدرب المقبل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني في يناير المقبل.

وقالت صحيفة Le 10 Sport الفرنسية إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، هو القريب من تدريب النادي الباريسي بعد إقالة الألماني توماس توخيل أمس الخميس.

وأضافت الصحيفة أن وجود بوتشيتينو في صفوف فريق العاصمة الفرنسي سيساهم بنسبة كبيرة في اقتراب ميسي من الفريق خاصة أنه لم يتوصل حتى هذه اللحظة لأي اتفاق من أجل تجديد العقد مع النادي الكتالوني.

أسباب تُقرب ميسي من باريس سان جيرمان

وأكدت الصحيفة على أن العلاقة بين بوتشيتينو وميسي قوية للغاية كون الاثنين من الأرجنتين والمدرب الأرجنتيني مدرب شاب ناجح وهو ما يريده ميسي في أواخر مسيرته وقبل اعتزاله كرة القدم.

وكانت إدارة النادي الفرنسي اتخذت قرارًا بإقالة المدير الفني توماس توخيل، في تقرير صحفي نُشر أمس الخميس.

تصريحات توخيل تسببت في إقالته !

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قررت رسميًا بإقالة توخيل بعد الانتصار على ستراسبورج برباعية نظيفة، موضحة أن تصريحاته بعد المواجهة ربما لعبت دورًا في إقالته.

وقال توخيل عبر قناة “سبورت 1”: “خسرنا المباراة النهائية لدوري الأبطال ضد بايرن ميونخ، ولم نشعر أننا أقنعنا الناس أو هناك تقدير لعملنا، مما يصيبني أحيانا بالحزن والمرارة”.

وأضاف: “التوقعات في باريس كبيرة للغاية سواء داخل أو خارج النادي، هنا نفتقر الاعتراف بأي انتصار نحققه في الدوري مثلما يحظى بايرن ميونخ على سبيل المثال، بل يقال إن الفريق لديه نيمار ومبابي ودي ماريا، لذا الفوز على بوردو لا يعد إنجازًا”.

وبشأن مستقبله ومفاوضات تجديد عقده، واصل توخيل: “بصراحة سألت نفسي في الأشهر الستة الأولى من الموسم الجاري هل ما زلت مدربًا أم ذا منصب سياسي أم وزيرًا للرياضة؟ أين دوري كمدير فني داخل هذا النادي”.

ويحتل الفريق الكروي الأول في باريس سان جيرمان، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 35 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل مرتين، والخسارة في 4 لقاءات.

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