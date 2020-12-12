نادي الاتحاد مُهدد بالهبوط لـ الدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

تُطارد الأزمات، الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، رغم النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق بالفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت أزمات المستحقات المتأخرة لبعض لاعبي العميد السابقين منذ عام 2017 قد بدأت تلوح في الأفق، حيث أصدرت لجنة الانضباط مؤخرًا قرارات إلزامية للعميد لدفع المستحقات المتأخرة وإلا التعرص لخصم 3 نقاط.

العقوبات التي تنتظر الاتحاد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” الميدان الرياضي” فأن المهلة التي مُنحت للعميد من لجنة الانضباط والأخلاق بشأن دفع مستحقات اللاعب معن الحذيفي قد قاربت على النهاية وفي حالة عدم الدفع فإن اللجنة قد تعاقب النادي بخصم النقاط أو منع من التسجيل أو التعرض للعقوبة الكبرى وهي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وكان العميد تعادل مع نادي الشباب بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الجمعة.

وعد مدرب العميد بعد التعادل مع الليث

وكشف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، عن وعده لجماهير الفريق، وذلك بعد التعادل مع نادي الشباب بالجولة الثامنة.

وتحدث كاريلي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “النتيجة عادلة بين الفريقين، وأعد جماهير النادي بأنني سأستغل أي فترة توقف من أجل تطوير مستوى الفريق أكثر وأكثر، صحيح أن الأداء تحسن قليلًا بعد وصول برونو هنريكي والمدافع أحمد حجازي، لكننا لا نزال بحاجة لمزيد من التطوير”.

وأضاف كاريلي: “بريجوفيتش مهاجم جيد ويجتهد دائمًا ليطور من ذاته، وهو بحاجة لوصول المزيد من العرضيات له لأنه مهاجم في الصندوق، وخلال الفترة القليلة المقبلة، سأعمل على تطوير أداء الفريق في العديد من النواحي الهجومية والدفاعية”.

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