نادٍ أوروبي يُفكر في ضم بريجوفيتش من الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد مُراقب من أحد الأندية الأوروبية الراغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إهدار هدفين ضد الهلال يُعجلان برحيل بريجوفيتش

وكان اللاعب الصربي بدأ يستعيد مستواه التهديفي مع الاتحاد مؤخرًا، وذلك مع انطلاقة مباريات دوري المحترفين موسم 2020/2021 لكن إهدار فرصتين محققتين في لقاء الهلال الأخير في الدوري، جعل الجماهير الاتحادية تُطالب برحيل اللاعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Sport Time اليونانية فإن نادي أريس اليوناني يُفكر في ضم بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بريجوفيتش انضم لنادي الاتحاد في يناير 2019 لكنه ظهر بأداء متذبذب في بداياته مع العميد، مما جعل المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لا يعتمد عليه كثيرًا، ولكنه عاد للمشاركة بصورة منتظمة تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نادي الباطن يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هل يضم الاتحاد لاعبي الزمالك ؟

وفي وقت سابق، رد نادي الاتحاد على حقيقة ما تردد حول اهتمامه بضم التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي نجمي الزمالك المصري في يناير المقبل.

وعاد أحمد صادق دياب المتحدث باسم العميد ليؤكد أن العميد لا يُفكر على الإطلاق في ضم أي لاعب من نادي الزمالك أو من أي فريق آخر، مضيفًا أن العميد بقيادة فابيو كاريلي لديه ثقة في اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق حاليًا.

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