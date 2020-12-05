ناصر الفهد يقدم الحل الأمثل لإعادة النصر على الطريق الصحيح

المواطن - محمد سمعه

قدم ناصر الفهد، لاعب نادي النصر السابق، الحل الأمثل وذلك لإعادة العالمي إلى الطريق الصحيح بعد أن خسر 5 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الفهد قائلًا: “جماهير نادينا الغالي، ناديكم يضم أفضل العناصر المحلية والأجنبية مع تعديل بسيط في الأجانب، وبرغم الأخطاء من الحكم وتقنية VAR إلا أن هناك تقصيرًا جماعيًّا من الجهاز الإداري واللاعبين والمدرب”.

تفعيل مبدأ الثواب والعقاب:

وأضاف ناصر الفهد: “لابد من أن يكون هناك حزم وتفعيل لمبدأ الثواب والعقاب على الجميع، وبالتوفيق إن شاء الله”.

ويحتل العالمي حاليًّا المركز الأخير في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط من ست مباريات.

وفي وقت سابق، وجه الأمير وليد بن بدر، عضو شرف نادي النصر، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد تعرض الفريق الكروي الأول لأصفر العاصمة لـ5 هزائم في دوري المحترفين، جعلته يتواجد في المركز الـ16 والأخير في جدول الترتيب.

رسالة وليد بن بدر لجماهير النصر:

وغرد وليد بن بدر قائلًا اليوم السبت: “لعشاق العالمي، نعم هناك أخطاء إدارية، ولكنهم الأفضل في جميع الأندية قاطبة، ولن ننسى صفقات النجوم، ونعم هبط مستوى الفريق وبعض اللاعبين ولكنهم أبطال الدوري الاستثنائي والسوبر، وسوف يسعدوكم بإذن الله كثيرًا”.

وأضاف وليد بن بدر: “وثقتكم في الفريق أهم سلاح، لأبطالكم إن شاء الله”.

وفي السياق ذاته، حرص ماجد عبدالله نجم المنتخب السعودي ونادي النصر الأسبق، على توجيه رسالة مهمة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك بعد التعرض لخمس هزائم من أصل 6 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد نجم العالمي الأسبق أمس الجمعة قائلًا: “رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جدًّا، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا بالملعب مرة أخرى، وأنا متأكد من أنكم قادرين على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا فيما هو قادم”.

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