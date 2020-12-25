نافارو ردًّا على رئيس النصر: من الصعب تنفيذ طلبك !

المواطن - محمد سمعه

أجاب السويسري مانويل نافارو، مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أبرز الأسئلة التي تدور في الشارع الرياضي السعودي حول تقنية الفيديو وأداء الحكم السعوديين في المباريات.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “اليوتيوب” حوار مدير دائرة التحكيم الذي قال: “قرار تعيين 7 حكام أجانب فقط للأندية في دوري المحترفين، كان بموافقة من رؤساء ومسؤولي الأندية، ونرى أن هذا العدد هو المناسب، وليس لدينا أخطاء جسيمة لنتحرك لحماية الحكام من احتجاجات الأندية والضغوط الإعلامية، الأخطاء هي عادية مثل تسلل خطأ أو تسلل ليس له أي تأثير أو عدم إشهار بطاقة صفراء في وقت كان يجب أن تُمنح فيه”.

وتابع مدير دائرة التحكيم قائلًا: “الأندية في بعض الأوقات تُبالغ وتقول: إنه يوجد خطأ كبير وإذا كان هناك خطأ كبير فنحن على استعداد للذهاب إلى النادي ومناقشة الموقف”.

نافارو يتحدث عن تعيين حكم لغرفة الفيديو لنفس الفريق مرتين:

وأضاف نافارو: “في بعض الأحيان تتكرر أسماء حكام غرفة الفيديو لفريق في جولتين متتاليتين بسبب وجود ظروف معينة مثل إصابات الحكام أو إذا كان هناك لقاءات دولية فمثلًا الحكم ممدوح الشهدان قدم أداء جيدًا كحكم فيديو في الجولة الأولى والثانية، وقدم أداء جيدًا في مباريات النصر ولكن عندما أخطأ بالجولة الثالثة تحدثنا عن خطئه، ومن يقول إنه يجب توفير حكم أجنبي يُشرف على غرفة الفار مع حكم سعودي كحكم ساحة، هي فكرة ليست جيدة، ويجب أن يكون الحكام جميعهم يتحدثون نفس اللغة”.

لا يمكن زيادة عدد الحكام الأجانب:

وتابع مدير دائرة التحكيم: “رئيس النصر أرسل طلبًا طلب فيه زيادة عدد الحكام الأجانب في مباريات الدوري، وأرد عليه بأن قرار تعيين الحكام الـ7 الأجانب لم يكن قرار اتحاد القدم، بل كان بموافقة رؤساء ومسؤولي الأندية، ولا نستطيع زيادة العدد”.

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