نافارو يرد: هناك أندية كبرى بـ السعودية ولكن !

المواطن - محمد سمعه

علق السويسري مانويل نافارو مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في حوار مرتقب سيُنشر قريبًا على قناة اتحاد القدم في “اليوتيوب” على بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بالفترة الأخيرة.

هل صحيح أن لجنة الحكام تُحابي بعض الأندية؟ 🧐 – السويسري مانويل نافارو يُجيب على العديد من التساؤلات في لقاء سيتم نشره قريبًا عبر حسابنا! 📹🙌 pic.twitter.com/Tqa2SYRv64 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 10, 2020

نافارو يُدافع عن الحكام

ونشر حساب اتحاد القدم عبر “تويتر” جزءًا من حديث مدير دائرة الحكام الذي قال: ” هذا تفكير جنوني وليس صحيحًا، أينما تذهب حول العالم، البرازيل، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، دائمًا هناك أندية كبيرة، وهنا أيضًا يوجد في السعودية أندية كبيرة.. لكن الحكام لا يكترثون، لا يكترثون إن كانوا أندية كبيرة أم لا، لأنهم دعنا نقول إنهم حماة القانون، ويحترمون القانون، يعملون بجهد لتحقيق العدالة داخل أرضية الملعب “.

وأضاف نافارو: “الحكام يقومون باحترام الفريقين، لا يهم من أين أتوا إذا كانوا فرقًا كبيرة أم لا، يحترمون جميع الـ22 لاعبًا داخل أرضية الملعب، الأجهزة الفنية، واللاعبين البدلاء والجميع.. ما يهم ما هو اللون لا يهم من هو الفريق.. الاحترام والعدالة”.

رئيس النصر ينتقد الحكام

وكان صفوان السويكت رئيس النصر أبدى امتعاضه من طريقة نقل وإخراج المباريات قائلًا: “هناك ملايين أُنفقت على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس من المعقول أن يشهد هذا الكم من الأخطاء، ومشكلتي هي مع ناقل المباراة، لدرجة أن المدرب روي فيتوريا في مرة طلب من ناقل المباراة عرض بعض اللقطات المؤثرة لصالح الفريق، فقال إن البث انقطع لأسباب فنية”.

وعلق على أداء الحكام قائلًا: ” إلى لجنة الحكام راجعو أنفسكم، يكفي ما حدث لنا بسببكم”.

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