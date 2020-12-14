المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة الدوري الأوروبي 2021 عن مباريات نارية في دور الـ32، وذلك بعد إقامتها اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2021 عن دور الـ32

وجاءت المواجهات كالتالي: ”

1. آرسنال الإنجليزي ضد بنفيكا البرتغالي.

2. ريال سوسيداد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

3. دينامو كييف الأوكراني ضد كلوب بروج البلجيكي.

4. فولفسبرج النمساوي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

5. ليل الفرنسي ضد أياكس الهولندي.

6. شاختار الأوكراني ضد مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

7. غرناطة الإسباني ضد نابولي الإيطالي.

8. هوفنهايم الألماني ضد مولدي النرويجي.

9. يونج بويز السويسري ضد فريق باير ليفركوزن الألماني.

10. دينامو زغرب الكرواتي ضد كراسنودار الروسي.

11. سبورتينج براجا البرتغالي ضد روما الإيطالي.

12. فياريال الإسباني ضد سالزبورغ النمساوي.

13. ليستر سيتي الإنجليزي ضد سلافيا براغ التشيكي.

14. جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ضد أنتويرب البلجيكي.

15. ميلان الإيطالي ضد النجم الأحمر الصربي.

16. أوليمبياكوس اليوناني ضد آيندهوفن الهولندي.

وقبل الإعلان عن قرعة الدوري الأوروبي 2021، كشفت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021، عن مباريات دور الستة عشر، مواجهات من العيار الثقيل وذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور ثمن النهائي.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا عن دور الـ16

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

2. بايرن ميونيخ الألماني ضد لاتسيو الإيطالي.

3. تشيلسي الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

4. ليفربول الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني.

5. يوفنتوس الإيطالي ضد بورتو البرتغالي.

6. باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني.

7. بوروسيا دورتموند الألماني ضد إشبيلية الإسباني.

8. ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي.

وكانت القرعة انطلقت ظهر اليوم الاثنين في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة في مدينة نيون السويسرية.

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